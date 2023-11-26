В Одессе свирепствует снежная стихия: часть центра города без света

Вечером воскресенья, 26 ноября 2023 года, в день, когда на Одессу и Одесскую область обрушилась почти что зимняя стихия, часть центра города осталась без света из-за аварии на электросетях.
По информации очевидцев, в жилых домах света нет практически повсеместно, но при этом наружное освещение работает, а городской электротранспорт продолжает курсировать.
Напомним, что в первой половине дня случилось аварийное отключение света на Таирова, но в течение пары часов аварию удалось устранить, и в дома одесситов вернули свет.
Сейчас свет на Таирова есть, хотя местами и возникают перебои.
Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», причина блэкаута – обрыв проводов.
Сейчас последствия аварии устраняют, так что не исключено, что в течение вечера свет в домах одесситов все же появится.
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