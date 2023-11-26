В Одессе свирепствует снежная стихия: часть центра города без света

По информации очевидцев, в жилых домах света нет практически повсеместно, но при этом наружное освещение работает, а городской электротранспорт продолжает курсировать.

Напомним, что в первой половине дня случилось аварийное отключение света на Таирова, но в течение пары часов аварию удалось устранить, и в дома одесситов вернули свет.

Сейчас свет на Таирова есть, хотя местами и возникают перебои.

Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», причина блэкаута – обрыв проводов.

Сейчас последствия аварии устраняют, так что не исключено, что в течение вечера свет в домах одесситов все же появится.

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