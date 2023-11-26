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Закрыты трасса Киев – Одесса и пункты пропуска на границе с Молдовой

Закрыты трасса Киев – Одесса и пункты пропуска на границе с Молдовой

Вечером воскресенья, 26 ноября, в связи с ухудшением погодных условий закрыта для проезда автодорога Киев – Одесса. Также сообщается о закрытии пограничных пунктов пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» и «Староказачье-Тудора» на границе с Молдовой.

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, с 19:30 действует запрет движения всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса км 274+435 – км 466+700.

Ориентировочно трассу закрыли на 4 часа. О снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.

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Кроме того, Госпогранслужба информирует о частичном прекращении пропуска транспорта на территорию Молдовы из-за непогоды.

Сообщается, что пограничники получили информацию от молдавских коллег, что в связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. И поэтому смежная сторона принято решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» и «Старокозаче – Тудора».

Также из-за вьюги и переметов на дорогах в пунктах пропуска «Рени» и «Виноградовка» в течение 2 часов не было ни одного транспортного средства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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