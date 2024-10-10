В Украине существенно повысили налоги: кто станет платить больше

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №11416-д о повышении налогов. За принятие закона проголосовали 247 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Tелеграм.

Основная цель нынешнего повышения налогов – нахождение дополнительных средств в государственный бюджет, необходимых для финансирования Сил обороны.

Предполагается, что повышение налогов с октября позволит дополнительно собрать в государственный бюджет в 2024 году 58 млрд гривен, а в 2025-м – еще 137 млрд гривен. Получить такие деньги планируется в основном за счет повышения военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%.

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Кого коснутся основные изменения

Главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил, а также его введения для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения.

В частности, закон предусматривает:

Повышение военного сбора с 1,5% до 5% от доходов физического лица. Рада не стала повышать военный сбор для военных. Он остался 1,5%.

Если сейчас с каждой начисленной 1 тысячи гривен зарплаты наемного работника в госбюджет в виде налогов «снимается» 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ = 19,5% или 195 гривен, то с октября 2024 года (и до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение) с каждой 1 тысячи гривен зарплаты будет уплачиваться налог 18% НДФЛ + 5% ВЗ = 23% или 230 гривен.

Введение военного сбора для плательщиков единого налога III группы в размере 1% от дохода.

Это означает, что ФЛП третьей группы, которые платят единый налог в размере 5% от дохода, будут дополнительно платить еще 1% военного сбора.

Введение военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от минимальной зарплаты.

Это означает, что эта категория налогоплательщиков дополнительно к уплачиваемым ими ныне суммам налогов с октября 2024 года должны платить ежемесячно еще 800 гривен.

Для банков налог на прибыль за 2024 год устанавливается в размере 50%.

устанавливается в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений за исключением страховых компаний налог на прибыль достигнет 25%.

за исключением страховых компаний налог на прибыль достигнет 25%. Ежемесячные авансовые взносы для автозаправочных станций (АЗС) по налогу на прибыль: 30, 45 или 60 тысяч грн за каждую станцию, в зависимости от ее типа.

Когда закон вступит в силу

По закону военный сбор по-новому вводят «задним числом» — с 1 октября, и они будут действовать до конца того года, в котором завершится военное положение. Однако Ярослав Железняк отмечает, что фактического повышения налогов в октябре не будет из-за принятия законопроекта в урезанном виде.

Из текущей редакции убрали одну правку на 10 страниц текста, в которой были собраны все наработки налогового комитета. Железняк пишет, что из текста выпали все «юридические колышки», на которых держалась конструкция, и в таком виде законопроект подписывать, по его мнению, нельзя.

«Фактически обложение доходов задним числом не будет для большинства плательщиков. Ну, то есть на бумаге оно с 01 октября, но так как закон будет подписан уже явно позже, то механизма этого «заднего числа» фактически нет», — пишет депутат.