Новости Одессы и Одесской области

Почти 200 домов повреждены в Одессе в ноябре: что решил горсовет

Почти 200 домов повреждены в Одессе в ноябре: что решил горсовет

В ноябре из-за российских атак в Одессе пострадало 192 жилых дома, в том числе многоквартирные и частные. В результате было повреждено около 2500 окон. Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов во время внеочередной сессии городского совета.

Депутаты городского совета внесли изменения в программу «Незламна Одесса», выделив 30 миллионов гривен на закупку строительных материалов для первоочередных работ по консервации и предотвращению аварийности на пострадавших объектах. Эти средства направят коммунальным предприятиям жилищно-коммунального сервиса, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

Также было принято решение о выплате единовременной премии в размере 20 тысяч гривен работникам жилищно-коммунального сервиса, которые задействованы в восстановительных работах. Городской голова подчеркнул, что коммунальщики работают в усиленном режиме, выполняя работы по разбору завалов, накрытие поврежденных кровель, очистка территорий и вывоз мусора.

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