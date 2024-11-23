Майже 200 будинків пошкоджено в Одесі у листопаді: що вирішила міськрада

Депутати міської ради внесли зміни до програми «Незламна Одеса», виділивши 30 мільйонів гривень на закупівлю будівельних матеріалів для першочергових робіт із консервації та запобігання аварійності на постраждалих об’єктах. Ці кошти спрямують комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу, які займаються ліквідацією наслідків обстрілів.

Також було прийнято рішення про виплату одноразової премії у розмірі 20 тисяч гривень працівникам житлово-комунального сервісу, які задіяні у відновлювальних роботах. Міський голова наголосив, що комунальники працюють у посиленому режимі, виконуючи роботи з розбору завалів, накриття пошкоджених покрівель, очищення територій і вивезення сміття.

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