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Майже 200 будинків пошкоджено в Одесі у листопаді: що вирішила міськрада

Майже 200 будинків пошкоджено в Одесі у листопаді: що вирішила міськрада

У листопаді через російські атаки в Одесі постраждало 192 житлові будинки, зокрема багатоквартирні та приватні. У результаті було пошкоджено близько 2500 вікон. Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов під час позачергової сесії міської ради.

Депутати міської ради внесли зміни до програми «Незламна Одеса», виділивши 30 мільйонів гривень на закупівлю будівельних матеріалів для першочергових робіт із консервації та запобігання аварійності на постраждалих об’єктах. Ці кошти спрямують комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу, які займаються ліквідацією наслідків обстрілів.

Також було прийнято рішення про виплату одноразової премії у розмірі 20 тисяч гривень працівникам житлово-комунального сервісу, які задіяні у відновлювальних роботах. Міський голова наголосив, що комунальники працюють у посиленому режимі, виконуючи роботи з розбору завалів, накриття пошкоджених покрівель, очищення територій і вивезення сміття.

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