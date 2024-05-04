Почему одесские такси не принимают оплату по безналу?

Как стало известно, аналогичная ситуация сложилась по всей Украине. Это связано с прекращением деятельности в стране международного платежного сервиса Fondy, через который проходят платежи многих компаний и с которым работали и службы такси.

30 апреля 2024 года Нацбанк Украины отменил регистрацию ООО «ФК »ЕЛАЄНС» (владелец сервиса) как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard из-за угрозы национальной безопасности.

«В течение февраля-апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО «ФК «ЕЛАЄНС» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», – отмечается в сообщении регулятора.

«Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут быть угрозой нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет», – заявила владелица Fondy Валерия Вагоровская.

«Наши программисты, работая до поздней ночи, подготовили переход на другую платежную компанию, – сообщили в «Бонде». – К сожалению, из-за юридических проволочек платежи заработают у нас в приложении только после выходных».

Fondy – торговая марка, зарегистрированная 10 августа 2015 года. С 21 сентября 2015-го его использует ООО «ФК «ЕЛАЄНС». При этом владелец марки – австрийская компания «В енд А Холдінг ГмбХ». Прямой участник (размер доли составляет 95%) и директор последней – Валерия Вагоровская.

Стоит отметить, что на минувшей неделе Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии ТБС приобрести сервис Fondy.

Не исключено, что репрессии НБУ в отношении «ФК »ЕЛАЄНС» могут быть вызваны тем, что сервис работал с онлайн-казино и помогал им обходить налоги.

Источник: Думская