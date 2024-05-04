Чому одеські таксі не приймають оплату безготівково?

Як стало відомо, аналогічна ситуація склалася у всій Україні. Це з припиненням діяльності у країні міжнародного платіжного сервісу Fondy, через який проходять платежі багатьох компаній і з яким працювали і служби таксі.

30 квітня 2024 року Нацбанк України скасував реєстрацію ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС» (власник сервісу) як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard через загрозу національній безпеці.

«Протягом лютого-квітня 2024 року Національний банк України одержав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ «ФК «ЄЛАЄНС» містить ризики виникнення загроз національній безпеці України. Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся з уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України», – наголошується в повідомленні регулятора.

«Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ із проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми достеменно знаємо, що таких доказів немає», – заявила власниця Fondy Валерія Вагоровська.

«Наші програмісти, працюючи до пізньої ночі, підготували перехід на іншу платіжну компанію, – повідомили у «Бонді». – На жаль, через юридичну тяганину платежі запрацюють у нас у додатку тільки після вихідних».

Fondy є торговою маркою, зареєстрованою 10 серпня 2015 року. З 21 вересня 2015 року його використовує ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС». При цьому власник марки – австрійська компанія «Венд А Холдінг ГмбХ». Прямий учасник (розмір частки становить 95%) та директор останньої – Валерія Вагоровська.

Варто зазначити, що минулого тижня Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії ТБС придбати сервіс Fondy.

Не виключено, що репресії НБУ щодо «ФК «ЄЛАЄНС» можуть бути викликані тим, що сервіс працював із онлайн-казино та допомагав їм обходити податки.

Джерело: Думська