В Одессе началось электронное голосование за переименование улиц и площадей

Одесситов приглашают вновь к электронному голосованию. Новое голосование касается переименования нескольких улиц, площади, проспекта и выбору названий для аллей в парке Победы. Для этого запущено 8 опросов, которые будут проводить с 10:00 19 апреля и до 10:00 1 мая. Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

Это уже второе электронное голосование в апреле, запущенное Одесским городским советом. Как мы писали ранее, проходит голосвание по переименованию двух районов Одессы — Малиновского и Суворовского.

Процесс переименования улиц Одессы начат по распоряжению Одесского городского головы Геннадия Труханова № 166 от 18 апреля 2023 года. Согласно этому распоряжению установлен порядок проведения консультаций с общественностью в форме электронного опроса по вопросам переименования:

Курганской улицы — в Курганную;

Брестской улицы — в Берестейскую;

тупика Байкал — в улицу Калиновую;

Александровского проспекта в проспект Украинских Героев;

аллеи Александровской ЦПКиО им. Т. Г. Шевченко — в Художественную аллею;

аллеи Суворовской ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко — в аллею Капитанов;

площади перед Одесским академическим театром музыкальной комедии им. М. Водяного — в площадь Белой Акации.

Также для парка Победы предложили названия всех его аллей: аллея Сил специальных операций, аллея Пограничников, аллея Сухопутных войск, аллея Военно-Морских Сил, аллея Воздушных Сил, аллея Десантно-штурмовых войск, аллея Национальной гвардии, аллея Сил территориальной обороны, аллея Волонтеров, аллея Разведчиков.



Каждый одессит, достигший 18 лет и имеющий зарегистрированное место жительства на территории Одесской городской громады, может на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» выбрать поддержать или нет переименование той или иной улицы, проспекта, площади или аллеи в отдльном электронном голосвании.

Для некоторых непонятных процессов, к примеру, переименованию улицы Курганской в Круганную, на вебпортале есть разъяснение: «В Украине большое количество курганов, поэтому предлагается предоставить улице обобщенное название Курганная в честь украинских курганов». Большая часть других топонимических названий просто не связана с Украиной.

Следует отметить, что одесситы принимают участи в переименовании улиц не так активно, как в переименовании районов. В Каждом опросе в первый день приняли участие всего по несколько сотен человек, но практически в каждом опросе более 80 % участников уже проголосвали «за» то или иное название (кроме голосования по Александровскому проспекту, здесь «за» проголосовало пока что 71,3 % из числа участников опроса)..



Мы также протестировали и эти 8 опросов. Регистрироваться нужно всего один раз, а после проголосовать «за» или «против» в каждом опроснике отдельно. На весь процесс нужно уделить около 5 минут. По сравнению с предыдущим голосованием по переименованию районов, которое будет проходить до 29 апреля и на что Одесский горсовет выделил 15 дней, голосование по переименованию улиц и аллей будет продолжать всего 12 дней.

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