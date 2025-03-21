Ответ на этот вопрос предоставили в Фейсбук участники ГС «Рыба Украины».

Специалисты объясняют высокие цены тем, что квота на вылов дунайской сельди в Украине в этом году составляет всего 390 тонн. Правда, есть еще дополнительные — на Днестре и в Днепровско-Бугской устьевой системе, но в целом это чрезвычайно малый объем, что влияет на рынок и цену.

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Тем, кто все же хочет полакомиться вкусной рыбкой, в ГС «Рыба Украины» напоминают, что уникальные вкусовые свойства сельди зависят от правильного момента вылова.

“На нулевом километре Дуная, в начале миграции, она идеально жирная, богатая омега-3, с мягкой текстурой и нежным вкусом. Именно такую сельдь в Германии называют «Schmalzherring» — жирная сельдь высочайшего качества. Но если ловить рыбу позже, выше по течению (например, под Измаилом или через месяц-полтора), она теряет жирность и питательные свойства. Происходят нерестовые изменения в составе, что ухудшает ее товароведческие признаки”, — говорят специалисты.

Когда люди покупают позднюю или некачественную сельдь, они говорят, «Дунайка? Ну и что?» Покупал, попробовал — обычная себе сельдь. Матиас намного вкуснее!».

“Но это совершенно разные продукты! Правильная свежая дунайка — это деликатес, который не может стоить, как массовый товар», — объясняют специалисты.

Напомним, год назад на рынке в Вилково за дунайку просили 200-250 гривен за килограмм, в Измаиле деликатес стоил 300 гривен. А на Привозе в прошлом году просили от 50 до 200 гривен за штуку. Сейчас “дунайку” продают по 150-200 грн за штуку.

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