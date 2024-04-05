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«Сколько-сколько стоит ваша дунайка?!»: цены на Привозе 5 апреля

«Сколько-сколько стоит ваша дунайка?!»: цены на Привозе 5 апреля

Привоз в начале апреля… Да неужели только апрель, если почти все стали жаловаться на жару? Да, такой вот апрель. Привоз расцвел: и не только потому, что цветочки можно приобрести почти на каждом шагу, особенно в рядах с зеленью.

«Ой, что-то мне жарко!»

– Ой, что-то мне жарко! – жалуется женщина.

– Ты бы еще два свитера надела под куртку…

– Так только же апрель!..

– Надо не на календарь смотреть, а на термометр… Вот теперь и не походишь с тобой по Привозу… А тут классно: все на свете забываешь…

На Привозе
Покупатели на Привозе
Одесский Привоз в начале апреля
Мясной корпус одесского Привоза

– Дунаечка! – громко радуется покупатель.

– Да уже не первый день!

– Откуда?

– Вилково.

– Вот сюрприз! Сколько стоит?.. Сколько-сколько?! А, така дунайка еще и золотая!.. Вот теперь мне только смотреть и радоваться…

Дунайка на Привозе

Дунайка

Действительно, цена на дунайку… Лучше просто сообщим, сколько конкретно она стоит. Цена растет от размера рыбки – от 50 до 200 гривен за «штучку».

Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 23-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 50-130 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огурцы – 70-130 грн;
  • сладкий перец – 60-140 грн;
  • баклажаны – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 50-80 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис – 30-80 грн;
  • черемша в пучках – 10-20 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

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Торговля на Привозе
Одесский Привоз, овощи-фрукты
Фрукты на Привозе
Овощи на Привозе
Зелень на Привозе

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 15-35 грн;
  • бананы – 60-90 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 40-60 грн;
  • мандарины – 30-90 грн;
  • апельсины – 40-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Яйца на Привозе в начале апреля 2024

  • яйца (десяток) – 30-60 грн;
  • брынза – 120-200 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Молочка на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз, мясной корпус
Мясо на Привозе
Привоз, торговля мясом
Сало на Привозен

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 60-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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