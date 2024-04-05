«Сколько-сколько стоит ваша дунайка?!»: цены на Привозе 5 апреля

Привоз в начале апреля… Да неужели только апрель, если почти все стали жаловаться на жару? Да, такой вот апрель. Привоз расцвел: и не только потому, что цветочки можно приобрести почти на каждом шагу, особенно в рядах с зеленью.
«Ой, что-то мне жарко!»
– Ой, что-то мне жарко! – жалуется женщина.
– Ты бы еще два свитера надела под куртку…
– Так только же апрель!..
– Надо не на календарь смотреть, а на термометр… Вот теперь и не походишь с тобой по Привозу… А тут классно: все на свете забываешь…
– Дунаечка! – громко радуется покупатель.
– Да уже не первый день!
– Откуда?
– Вилково.
– Вот сюрприз! Сколько стоит?.. Сколько-сколько?! А, така дунайка еще и золотая!.. Вот теперь мне только смотреть и радоваться…
Действительно, цена на дунайку… Лучше просто сообщим, сколько конкретно она стоит. Цена растет от размера рыбки – от 50 до 200 гривен за «штучку».
Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.
Овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 23-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 50-130 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огурцы – 70-130 грн;
- сладкий перец – 60-140 грн;
- баклажаны – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 50-80 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис – 30-80 грн;
- черемша в пучках – 10-20 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.
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Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 15-35 грн;
- бананы – 60-90 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 40-60 грн;
- мандарины – 30-90 грн;
- апельсины – 40-70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-60 грн;
- брынза – 120-200 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 60-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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