«Сколько-сколько стоит ваша дунайка?!»: цены на Привозе 5 апреля

«Ой, что-то мне жарко!»

– Ой, что-то мне жарко! – жалуется женщина.

– Ты бы еще два свитера надела под куртку…

– Так только же апрель!..

– Надо не на календарь смотреть, а на термометр… Вот теперь и не походишь с тобой по Привозу… А тут классно: все на свете забываешь…

– Дунаечка! – громко радуется покупатель.

– Да уже не первый день!

– Откуда?

– Вилково.

– Вот сюрприз! Сколько стоит?.. Сколько-сколько?! А, така дунайка еще и золотая!.. Вот теперь мне только смотреть и радоваться…

Действительно, цена на дунайку… Лучше просто сообщим, сколько конкретно она стоит. Цена растет от размера рыбки – от 50 до 200 гривен за «штучку».

Теперь самое время ознакомиться с ценами на другие продукты на рынке.

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 23-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 50-130 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огурцы – 70-130 грн;

сладкий перец – 60-140 грн;

баклажаны – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 50-80 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис – 30-80 грн;

черемша в пучках – 10-20 грн;

зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

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Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 15-35 грн;

бананы – 60-90 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 40-60 грн;

мандарины – 30-90 грн;

апельсины – 40-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-60 грн;

брынза – 120-200 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 60-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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