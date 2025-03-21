Відповідь на це питання надали у Фейсбук учасники ГС «Риба України».

Фахівці пояснюють високі ціни тим, що квота на вилов дунайського оселедця в Україні цього року становить лише 390 тонн. Щоправда, є ще додаткові – на Дністрі та в Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, але загалом це надзвичайно малий обсяг, що впливає на ринок і ціну.

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Тим, хто все ж хоче поласувати смачною рибкою, у ГС «Риба України» нагадують, що унікальні смакові властивості оселедця залежать від правильного моменту вилову.

«На нульовому кілометрі Дунаю, на початку міграції, він ідеально жирний, багатий на омега-3, з м’якою текстурою і ніжним смаком. Саме такий оселедець у Німеччині називають «Schmalzherring» – жирний оселедець найвищої якості. Але якщо ловити рибу пізніше, вище за течією (наприклад, під Ізмаїлом або через місяць-півтора), вона втрачає жирність і поживні властивості. Відбуваються нерестові зміни у складі, що погіршує її товарознавчі ознаки», – кажуть фахівці.

Коли люди купують пізній або неякісний оселедець, вони кажуть: «Дунайка? Ну і що?» Купував, спробував – звичайний собі оселедець. Матіас набагато смачніший!».

«Але це абсолютно різні продукти! Правильна свіжа дунайка – це делікатес, який не може коштувати, як масовий товар», – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, рік тому на ринку у Вилковому за дунайку просили 200-250 гривень за кілограм, в Ізмаїлі делікатес коштував 300 гривень. А на Привозі торік просили від 50 до 200 гривень за штуку. Зараз «дунайку» продають по 150-200 грн за штуку.

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