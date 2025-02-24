Обвинувальний акт щодо бізнесменів до суду направила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про це свідчать дані сайту Судової влади України.

Для слухання справи призначено суддю Наталію Мовчан, однак захист може клопотати про розгляд обвинувачення трійкою суддів.

Крім Кауфмана і Боруховича у справі судять: колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва, ексзаступника одеського мера Михайла Кучука, директора ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексія Кочанова, довірену особу Кауфмана Костянтина Єфремова і співвласника фірми «Кліар-Сіті» Петра Багрія.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також колишньому меру Одеси Олексію Костусєву та його екс-заступнику. За даними слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс стратегічного об’єкту – міжнародного аеропорту – перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів.

У результаті реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн і доходами від його діяльності в сумі понад 2,5 млрд грн.

Присвоєння аеропорту – не єдина підозра щодо Бориса Кауфмана. Раніше його звинуватили в тому, що він разом зі своїм бізнес-партнером створив в Одесі злочинну спільноту і став тіньовим управителем міста.