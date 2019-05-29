План расформирования колонии на Люстдорфской будут готовить 5 месяцев, — СМИ

Столичные СМИ выяснили некоторые подробности о планах по расформированию бунтовавшей на этой неделе одесской исправительной колонии №51.

Страна.ua со ссылкой на источник в Минюсте сообщает, что вчера на совещании в министерстве было принято решение о расформировании исправительного учреждения.

Источник уточнил, что пока это предварительное решение, поскольку ещё не решено, что делать с находящимися в колонии заключенными. На подготовку плана расформирования уголовно-исполнительной службе дали пять месяцев.

Издание также высказывает версию, что настоящей целью бунта могли быть намерения добиться расформирования учреждения и передачи земли колонии под застройку.

Напомним, что 27 мая в колонии на Люстдорфской дороге произошли беспорядки среди заключенных, в результате чего пострадали 13 сотрудников учреждения, а также произошёл пожар, повредивший автомобиль и часть помещений колонии.