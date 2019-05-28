Работников бунтовавшей исправительной колонии могут привлечь к ответственности за служебную халатность

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в связи с бунтом осужденных «Южной исправительной колонии №51».

Как сообщает пресс-служба ГБР, расследование ведется по статье «служебная халатность» – предполагают, что именно эта причина могла привести к бунту заключенных.

По предварительной информации, массовое недовольство осужденных возникло из-за невыносимых условий содержания и неудовлетворительного качества тюремной еды.

«Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания заключенные не увидели», – заявляют в ГБР.

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, что 27 мая на территории колонии произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

По последним данным, во время беспорядков пострадали 13 сотрудников, информации о пострадавших среди заключенных нет. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.