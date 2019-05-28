Новости Одессы и Одесской области

Работников бунтовавшей исправительной колонии могут привлечь к ответственности за служебную халатность

Работников бунтовавшей исправительной колонии могут привлечь к ответственности за служебную халатность

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в связи с бунтом осужденных «Южной исправительной колонии №51».

Как сообщает пресс-служба ГБР, расследование ведется по статье «служебная халатность» – предполагают, что именно эта причина могла привести к бунту заключенных.

По предварительной информации, массовое недовольство осужденных возникло из-за невыносимых условий содержания и неудовлетворительного качества тюремной еды.

«Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания заключенные не увидели», – заявляют в ГБР.

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, что 27 мая на территории колонии произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

По последним данным, во время беспорядков пострадали 13 сотрудников, информации о пострадавших среди заключенных нет. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить