Четверо охранников пострадали во время сегодняшних беспорядков в одесской колонии

Утренние события официально прокомментировали в пресс-службе областной полиции. Утверждают, что побега заключенных не было.

Полиция заявляет, что в настоящее время ситуация на территории учреждения на Люстдорфской дороге «полностью контролируется правоохранительными органами»: зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

В Одессе создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур. По факту событий открыто уголовное производство по статье УК «действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний».

По предварительным данным, на месте событий четверо сотрудников колонии получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. Информацию о погибших в полиции опровергли.

Что касается пожара – в пресс-службе уточнили, что горело не здание, а автомобиль на территории колонии.

В ближайшее время на месте начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Появившуюся в СМИ информацию о массовом побеге заключенных пресс-служба полиции не подтверждает.

По данным источника в следственном управлении, причиной беспорядков в колонии стало плохое питание. В результате несколько сотен заключенных устроили бунт и забаррикадировались внутри.

Фото: ГУ НП в Одесской области