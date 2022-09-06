Питание одесских школьников может подорожать – когда и на сколько?

С 1 ноября 2022 года в школах Одессы может повыситься стоимость питания учащихся начальной школы и детей льготной категории. Соответствующий проект решения исполкома опубликован на сайте городского совета.

Согласно документу, стоимость питания младших школьников вырастет с 23 до 43,2 грн, а учащихся льготной категории – с 30 до 50 грн.

Это решение исполком должен согласовать и вынести на рассмотрение сессии горсовета.

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич ситуацию с подорожанием школьного питания пока не комментирует.

Отметим, что средства на питание в одесских школах учащихся 1-4 классов и детей-льготников с 1 по 11 классы выделяются из городского бюджета. Так, младшие школьники получают бесплатные завтраки, а дети-льготники – завтраки и обеды.

Напомним, в январе 2022 года стоимость обедов и полдников для учащихся 1-4 классов одесских школ выросла на 5 гривен.

Как сообщалось ранее, в 2021 году цены на питание детей в школах значительно повысились. Это было связано с усовершенствованием меню, а также введением правительством новых норм калорийности и санитарного регламента школ. Цену пересчитали из-за того, что в меню добавили кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.