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Первый одесский спортсмен стал медалистом Паралимпиады-2024

Первый одесский спортсмен стал медалистом Паралимпиады-2024

На Паралимпийских играх в Париже после шестого соревновательного дня Украина занимает 7 место в медальном зачете. Свою первую паралимпийскую медаль получил одесский легкоатлет Александр Литвиненко.

Александр Литвиненко — первый спортсмен Одесской области, который имеет в своем арсенале медаль Паралимпиады-2024.

34-летний спортсмен Одесского РЦ «Инваспорт» стал бронзовым призером летних Паралимпийских Игр-2024 в прыжках в длину с результатом 5.56 метров.

Для Александра это уже вторые Паралимпийские Игры. В 2021 году в Токио Литвиненко финишировал седьмым в прыжках в длину и занимал 13-е место в беге на 100 метров.

«Наглядный пример работы над своими ошибками! Вся Одесская область гордится достижением спортсмена и его личного тренера Татьяны Орловой», — отметили в Одесской ОВА.

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Сколько медалей завоевала сборная Украины

После шестого соревновательного дня на Паралимпиаде-2024 Украина занимает 7 место в медальном зачете, имея в копилке 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую.

В тройку лидеров входят Китай, Великобритания и США.

Напомним, Паралимпийские игры-2024 в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры, на которых сборная Украины выиграла 12 наград – три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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