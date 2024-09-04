Перший одеський спортсмен став медалістом Паралімпіади-2024

Олександр Литвиненко – перший спортсмен Одеської області, який має у своєму арсеналі медаль Паралімпіади-2024.

34-річний спортсмен Одеського РЦ «Інваспорт» став бронзовим призером літніх Паралімпійських Ігор-2024 у стрибках у довжину з результатом 5.56 метрів.

Для Олександра це вже другі Паралімпійські Ігри. 2021 року в Токіо Литвиненко фінішував сьомим у стрибках у довжину та посідав 13-те місце в бігу на 100 метрів.

«Наочний приклад роботи над своїми помилками! Уся Одеська область пишається досягненням спортсмена та його особистої тренерки Тетяни Орлової», – зазначили в Одеській ОВА.

Скільки медалей завоювала збірна України

Після шостого змагального дня на Паралімпіаді-2024 Україна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи в скарбничці 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову.

До трійки лідерів входять Китай, Велика Британія та США.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 у Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються в 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

11 серпня в Парижі завершилися літні Олімпійські ігри, на яких збірна України виграла 12 нагород – три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові медалі.