Перший одеський спортсмен став медалістом Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх у Парижі після шостого змагального дня Україна посідає 7 місце в медальному заліку. Свою першу паралімпійську медаль отримав одеський легкоатлет Олександр Литвиненко.
Олександр Литвиненко – перший спортсмен Одеської області, який має у своєму арсеналі медаль Паралімпіади-2024.
34-річний спортсмен Одеського РЦ «Інваспорт» став бронзовим призером літніх Паралімпійських Ігор-2024 у стрибках у довжину з результатом 5.56 метрів.
Для Олександра це вже другі Паралімпійські Ігри. 2021 року в Токіо Литвиненко фінішував сьомим у стрибках у довжину та посідав 13-те місце в бігу на 100 метрів.
«Наочний приклад роботи над своїми помилками! Уся Одеська область пишається досягненням спортсмена та його особистої тренерки Тетяни Орлової», – зазначили в Одеській ОВА.
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Скільки медалей завоювала збірна України
Після шостого змагального дня на Паралімпіаді-2024 Україна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи в скарбничці 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову.
До трійки лідерів входять Китай, Велика Британія та США.
Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 у Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються в 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
11 серпня в Парижі завершилися літні Олімпійські ігри, на яких збірна України виграла 12 нагород – три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові медалі.