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Одесские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде-2024: подводим итоги

Одесские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде-2024: подводим итоги

От Одессы за Сборную Украины на Олимпийских играх 2024 года соревновались семь спортсменов. в настоящее время они завершили свои выступления и уже вернулись домой. Об этом сообщили в пресс-службе отделения НОК Украины в Одесской области.

Саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук вместе с Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой завоевали золотую медаль в командном турнире.

Футболисты Владимир Салюк и Максим Брагару, выступая за сборную Украины, проиграли Аргентине в третьем туре группового этапа и выбыли из турнира на Играх-2024.

Стрельчиха Ирина Маловичко, по итогам квалификации среди 29 участниц, заняла 24-е место и не смогла попасть в финал скита.

Теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде соревнований проиграла колумбийке Камиле Осорио и завершила свои выступления в одиночном разряде Олимпиады.

Борец вольного стиля Василий Михайлов, выступавший в категории до 86 кг, сначала проиграл бронзовому призеру Олимпиады-2020 и чемпиону мира-2023, спортсмену из Сан-Марино Майлсу Назему Амине, а в полуфинале более титулованному иранцу Хассану Яздани и завершил свои выступления на соревнованиях.

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