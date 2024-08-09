Одесские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде-2024: подводим итоги

Саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук вместе с Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой завоевали золотую медаль в командном турнире.

Футболисты Владимир Салюк и Максим Брагару, выступая за сборную Украины, проиграли Аргентине в третьем туре группового этапа и выбыли из турнира на Играх-2024.

Стрельчиха Ирина Маловичко, по итогам квалификации среди 29 участниц, заняла 24-е место и не смогла попасть в финал скита.

Теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде соревнований проиграла колумбийке Камиле Осорио и завершила свои выступления в одиночном разряде Олимпиады.

Борец вольного стиля Василий Михайлов, выступавший в категории до 86 кг, сначала проиграл бронзовому призеру Олимпиады-2020 и чемпиону мира-2023, спортсмену из Сан-Марино Майлсу Назему Амине, а в полуфинале более титулованному иранцу Хассану Яздани и завершил свои выступления на соревнованиях.

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