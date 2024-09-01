Паралимпиада-2024: в копилке сборной Украины уже 21 медаль

Об этом сообщается сегодня на сайте Международного паралимпийского комитета.

Так, сегодня, 1 сентября, в четвертый день соревнований Паралимпиады-2024, легкоатлетка Оксана Зубковская (на верхнем фото) завоевала «золото» по прыжкам в длину в классе T12. Украинка становится чемпионкой Паралимпиад уже в пятый раз подряд. Но в этот день 43-летняя спортсменка установила новый личный рекорд сезона, прыгнув с пятой попытки на 5,78 метров.

«Серебро» по прыжкам в длину класса T12 завоевала испанка Сара Мартинес, а «бронзу» представительница Алжира Линда Хамри.

Кроме того, сегодня Украина завоевала десятую серебряную медаль на Паралимпиаде-2024 и первую медаль в академической гребле.

Украинец Роман Полянский выиграл «серебро» в парных одиночках (класс PR1), финишировав вторым в академической гребле (класс PR1) на дистанции 2000 метров.

Это третья медаль нашего спортсмена в карьере в академической гребле на Паралимпиадах и 21-я медаль для Украины на Играх в Париже.

Также награда Романа стала первой медалью Украины в академической гребле на Паралимпиаде-2024.

Накануне сборная Украины пополнила свой медальный зачет на Паралимпийских играх в Париже еще семью медалями в плавании.

Две личные медали за день завоевала Анна Стеценко. Сначала украинка выиграла «серебро» на дистанции 100 метров на спине (класс S12), а позже стала бронзовым призером в заплыве на 400 метров свободным стилем (класс S13).

Свою вторую медаль в Париже завоевал Антон Коль. Он стал бронзовым призером на 50-метровке на спине (класс S1). Ранее Коль получил «серебро» на дистанции 100 метров на спине в классе S1.

Андрей Трусов и Евгений Богодайко принесли Украине двойной подиум в комплексном плавании на дистанции 200 метров (класс SM7). Трусов получил «серебро», у Богодайко – «бронза».

Также бронзовые награды выиграли Ярослав Денисенко в финале 100-метровки на спине (класс S12) и Марина Пиддубная на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S11).

Напомним, Украину на Паралимпийских играх 2024 в Париже представляют 140 спортсменов.

На сегодняшний день украинская сборная завоевала уже 21 медаль – две «золотые», десять «серебряных» и девять «бронзовых».

Таким образом, в медальном зачете Украина сейчас на 15-м месте.