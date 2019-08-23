Перший в Україні фісташковий сад житель Одещини доповнить саджанцями мигдалю

З плодів мигдалю фермер зможе заробляти гроші, поки фісташка не плодоносить.
Про це повідомляє newformat.info.
Поки фісташка росте, фермер Андрій Петков у міжряддях планує посадити мигдаль, який теж щепитиме.
Як зазначається, мигдаль починає плодоносити на 3-4 рік. З таких ранніх плодів аграрій зможе заробляти гроші з саду, поки фісташка ще не плодоносить. Однак на 15-й рік мигдаль викорчується.
Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про фермера з Одеської області, який вирощує перший в Україні фісташковий сад.
Фото: АграрНик
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