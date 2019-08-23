Перший в Україні фісташковий сад житель Одещини доповнить саджанцями мигдалю

З плодів мигдалю фермер зможе заробляти гроші, поки фісташка не плодоносить.

Про це повідомляє newformat.info.

Поки фісташка росте, фермер Андрій Петков у міжряддях планує посадити мигдаль, який теж щепитиме.

Як зазначається, мигдаль починає плодоносити на 3-4 рік. З таких ранніх плодів аграрій зможе заробляти гроші з саду, поки фісташка ще не плодоносить. Однак на 15-й рік мигдаль викорчується.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про фермера з Одеської області, який вирощує перший в Україні фісташковий сад.

Фото: АграрНик