Новости Одессы и Одесской области

В Одессу могли завезти орехи со смертельно опасным ядом

В Одессу могли завезти орехи со смертельно опасным ядом

В Одесскую область могла попасть партия грецких орехов, в ядрах которых обнаружили смертельно опасный яд – афлатоксин B1. Он способен вызвать тяжелое отравление, болезни печени и отек мозга.

Как сообщает Главное Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, ссылаясь на данные системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF), токсичные орехи экспортировались из Украины через Румынию в Германию.

Грецкие орехи с опасным ядом

В Госпродпотребслужбе просят операторов рынка при обнаружении данной продукции сообщать по адресу: г. Одесса, улица 7-я Пересыпская, 6, или по телефону (048) 716-13-01.

Афлатоксин B1 является продуктом жизнедеятельности сильно токсичных микроскопических грибов рода Aspergillus. Они растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла.
При попадании в организм высокой дозы этого яда происходит необратимое поражение печени, и смерть наступает в течение нескольких суток.
А в малых дозах афлатоксин B1 угнетает иммунную систему и повреждает ДНК. Кроме того, он ослабляет реакцию антител на вирусы, отчего на человека не действуют противовирусные вакцины.

Верхнее фото – иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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