Пасха – один из главных праздников для христиан всего мира – уже не за горами. Хоть и отмечают его верующие разных конфессий не всегда одновременно, но традиции празднования похожи. Например, во многих странах мира к Светлому Христову Воскресению готовят специальную выпечку, являющую собой символ Пасхи.

Так, в Англии пекут специальный пасхальный кекс (торт) – Симнель, который сдабривают сухофруктами (изюмом, курагой) и миндалем.

В странах Содружества, от Британии до Южноафриканской Республики и даже в Австралии, готовят так называемые «булочки горячего креста». Их выпекают из сдобного теста с добавлением пряностей и изюма, а украшают изображением креста из глазури либо теста.

В Австрии на Пасху готовят сдобный рулет – Райндлинг – с начинкой из грецких орехов, сушеных фиников и изюма, замоченных в коньяке.

Праздничный десерт на Сицилии – кассата. Это пропитанный ликером бисквит, который переслаивают цукатами, сушеными фруктами, рикотой, фисташками и кусочками горького шоколада.В Америке на Пасху пекут морковные капкейки – кексики с орехами и специями, покрытые глазурью из сливочного сыра.

В Каталони принято готовить к Светлому празднику специальный пасхальный бисквитный торт с миндалем, абрикосовым джемом и масляным кремом.

Традиционное лакомство, которое пекут к Пасхе в Чехии – хлеб-мазанец с начинкой из изюма и миндаля.

Ранее мы рассказывали о традиции раскрашивать яйца на пасху. А также говорили о том, что означают рисунки на писанках.

В Хорватии к Светлому Христову Воскресению делают сырницу. Это «богатая» сдобная выпечка, сдобренная ромом, изюмом и лимонной цедрой, по составу похожая на привычную нам пасху, но выпекается она в круглой хлебной форме. Особенной ее делает украшение в виде креста.

В Болгарии делают особый плетеный или просто высокий хлеб – козунак. Его готовят из сдобного теста, добавляя изюм, вымоченный в роме, орехи и лимонную цедру.

А в Голландии к празднику выпекают длинный хлеб – паасброд. Он очень напоминает рождественский марципановый штоллен. В дрожжевое тесто добавляются цукаты, изюм, сушеная клюква, апельсиновая и лимонная цедра, бренди, пряности, молотый фундук, миндаль и грецкие орехи. Иногда паасброд сдабривают засахаренным молотым имбирем и сушеной вишней. Также в тесто заворачивают марципан.

Вы также можете посмотреть наше видео о пасхальной выпечке…

Мы также рассказывали о том, как отмечают Пасху разные конфессии: православные, католики, иудеи.