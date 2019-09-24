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Новости Одессы и Одесской области

Паромная линия из Одесской области в Румынию: первые тестовые рейсы прошли успешно

Паромная линия из Одесской области в Румынию: первые тестовые рейсы прошли успешно

Два тестовых рейса на паромной линии Орловка (Украина) – Исакча (Румыния) были совершены вчера с участием пограничных и таможенных служб обеих стран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло.

«Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон к приему и отправлению грузопассажирских паромов. С украинской стороны также были протестированы работа систем и оборудования пограничного и таможенного контроля в МПП «Орловка», – сообщил чиновник.

По его словам, полное открытие переправы Орловка-Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Перше відео з тестового рейсу поромної лінії Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія).

Gepostet von Yuriy Dimchoglo am Montag, 23. September 2019

Напомним, официальный запуск паромной переправы через Дунай Орловка – Исакча запланирован на 1 ноября. Переправу начали строить ещё в 2015 году, а сроки запуска несколько раз переносились.

Фото, видео: Юрий Димчогло в Facebook 

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