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Новости Одессы и Одесской области

Одесская область пустит паромы в Румынию: известна дата открытия пункта пропуска

Одесская область пустит паромы в Румынию: известна дата открытия пункта пропуска

Запуск паромной переправы через Дунай Орловка – Исакча запланирован на 1 ноября.

Как сообщает «Бессарабия INFORM», на данный момент работы находятся на завершающей стадии.

Румынский застройщик Navrom Bac SRL Galați предпринимает последние шаги для сдачи объекта в эксплуатацию. А на украинской стороне к запуску паромной переправы уже все готово.

До официального открытия планируется провести пробный проход на двух паромах через новый пограничный пункт, в котором будут участвовать все вовлеченные в процесс структуры обеих стран – таможенные представители, пограничные службы, местные и региональные администрации.

Пробный проход паромов намечен на 23 сентября, в связи с чем на румынском берегу Дуная, в Исакче, на объекте наблюдается большой ажиотаж.

Напомним, паромную переправу «Орловка – Исакча» начали строить ещё в 2015 году, а сроки запуска несколько раз переносились.

Фото из ФБ Максима Степанова

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