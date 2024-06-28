Парень, который регулировал дорожное движение в Одессе посетил экскурсию в университете внутренних дел

Напомним, в начале июня видео с парнем, который регулировал дорожное движение на перекрестке в Одессе во время отключения света набрало большую популярность в социальных сетях. Но такая инициатива завершилась неприятным разговором с полицейскими.

— Сегодня, в честь Дня Конституции, вместе с Экремом, регулировавшим дорожное движение на перекрестке, приняли приглашение от Одесского государственного университета внутренних дел для экскурсии по музею и тиру, — написал Февзи.

Председатель ОО «Крымские татары Одесской области» подарил представителям музея маскировочные сетки, которые сплели в представители объединения для дальнейшей передачи защитникам на передовой.

— Искренне благодарен Зое Дмитрук за интересную, информативную экскурсию и знакомство молодежи с миром правоохранителей, — добавил Февзи!