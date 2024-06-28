Хлопець, що регулював дорожній рух в Одесі відвідав екскурсію в університеті внутрішніх справ

Сьогодні, 28 червня, на честь Дня Конституції, хлопець на ім’я Екрем, що регулював дорожній рух на перехресті під час відключення світла в Одесі, разом з Февзі Мамутовим — ГО «Кримські татари Одещини», відвідав екскурсію по музею і тіру Одеського державного університету внутрішніх справ. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав Февзі.
Нагадаємо, на початку червня відео з хлопцем, що регулював дорожній рух на перехресті в Одесі під час відключення світла набрало великої популярності у соціальних мережах. Але така ініціатива завершилася неприємною розмовою з поліціянтами.
— Сьогодні, на честь Дня Конституції, разом з Екремом, що регулював дорожній рух на перехресті, прийняли запрошення від Одеського державного університету внутрішніх справ для екскурсії по музею і тіру, — написав Февзі.
Голова ГО «Кримські татари Одещини» подарував представникам музею маскувальні сітки, які сплели в представники об’єднання для подальшої передачі захисникам на передовій.
— Щиро вдячний Зої Дмитрук за цікаву, інформативну екскурсію та знайомство молоді зі світом правоохоронців, — додав Февзі!