Хлопець, що регулював дорожній рух в Одесі відвідав екскурсію в університеті внутрішніх справ

Нагадаємо, на початку червня відео з хлопцем, що регулював дорожній рух на перехресті в Одесі під час відключення світла набрало великої популярності у соціальних мережах. Але така ініціатива завершилася неприємною розмовою з поліціянтами.

— Сьогодні, на честь Дня Конституції, разом з Екремом, що регулював дорожній рух на перехресті, прийняли запрошення від Одеського державного університету внутрішніх справ для екскурсії по музею і тіру, — написав Февзі.

Голова ГО «Кримські татари Одещини» подарував представникам музею маскувальні сітки, які сплели в представники об’єднання для подальшої передачі захисникам на передовій.

— Щиро вдячний Зої Дмитрук за цікаву, інформативну екскурсію та знайомство молоді зі світом правоохоронців, — додав Февзі!