«Не каждый такое сделает»: как юный одессит спасал город от пробок и едва не получил за это штраф

От детской игрушки до общественных проблем

Благодаря депутату Одесского областного совета Февзи Мамутову мы узнали, что на видео двенадцатилетний крымский татарин Экрем Абибулаев. Подросток заменил не работающие светофоры во время обесточивания Одессы и самостоятельно регулировал автомобильное движение 6 июня 2024 года. Сам Февзи не отрицает возможную верность действий правоохранительных органов в отношении юного регулировщика. Вопрос возникает в другом, а именно в поддержке инициативы и самовыражения среди детей и современного общества. Ведь каждый такого не делает. Взрослые, публичные люди, правоохранители и представители власти не всегда умеют поддержать добрые, пусть иногда неправомерные, намерения человека, и наоборот подавляют их. А это, по мнению Февзи Мамутова, преступление против будущего Украины:

— В этом случае мы говорим не только о соблюдении правовых норм, но и о формировании у молодого поколения верного отношения к органам правопорядка, правосознания и содействия здоровой инициативе. На мой взгляд, сотрудники полиции могли бы разъяснить мальчику, что желание помочь людям верное, но при этом есть угроза ДТП, и что этим процессом должны заниматься специалисты. А фото можно было бы совместное сделать. Импровизировать в критических ситуациях — это нормально. Нормативно-правовые акты не всегда работают так, как это прописано в кодексе. Годы войны нам это показали. А вот запрет и страхи делают наше общество аморфным, — пояснил Февзи Мамутов.

Дорожные захваты Экрема: история из первых уст

Мы связались с родителями юного регулировщика, которые охотно согласились пообщаться с корреспонденткой «Одесской жизни». Экрем только окончил школу, впереди у него летние каникулы. Но мальчик не собирается отдыхать, он планирует зарабатывать деньги — мыть автомобильные фары возле магистрали, где регулировал дорожное движение, когда в Одессе не было света.

— Экрем, расскажи, где ты так профессионально научился регулировать дорожное движение?

— Я научился этому сам, когда в Одессу приезжал президент (6 марта 2024 года). Мы с другом протирали автомобильные фары и увидели, как работает регулировщик. Я все время наблюдал за ним. А когда мужчина ушел на перерыв, мы решили ему помочь. Регулировщик даже поблагодарил нас. Потом начали выключать свет, светофоры не работали, и мы решили помочь водителям. Некоторые люди нам подсказывали, что делать.

— Тебе нравится такая деятельность, хотел бы стать патрульным?

— Да, это прикольно. Сначала я хотел стать поваром, а сейчас хочу быть или моряком, или полицейским. Еще мне нравятся самолеты.

— А во время блэкаутов ты видел на этом участке регулировщиков?

— Нет, не видел, даже когда светофоры не работали. Но я слышал, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может выйти и регулировать движение в критической ситуации.

— А как водители реагировали на вашу с другом инициативу?

— Кто-то кричал: «уходи с дороги», «что ты здесь регулируешь», «регулируй нормально», или если нас здесь увидят, то нам будет «несладко». Кто-то просто проезжал, не обращал внимание. Но большинство водителей слушались и благодарили за помощь. Особенно после того, как я свисток купил. Тогда даже деньги давали. Мужчина который меня снял на видео связался с родителями, поблагодарил и сделал мне подарок. А один аферист под видео написал, что я его сын и ему кто-то сбрасывал деньги.

Родители о дорожных увлечениях Экрема узнали случайно. Накануне по этой дороге проезжал отец, который увидел сына. Он сделал ему замечание и попросил не выходить на дорогу. Но пока взрослые были на работе, парень продолжал помогать водителям. Так было пять или шесть раз.

— Как вы относитесь к инициативе своего сына?

— Мы еще запрещали ему ходить фары протирать. В конце концов смирились, потому что он все равно выходит и работает. Экрем никогда не боялся инициативу проявлять. А потом знакомые начали присылать видео на котором сын регулирует движение автотранспорта. Мы объяснили, что так делать опасно и он сразу признался, что к нему приезжала полиция, — ответила мать Экрема.

— Расскажи, когда к тебе приехала полиция?

— Полиция приехала после того, как мы с другом закончили регулировать движение. Я сидел неподалеку, ждал когда включат светофоры. Но знал, что видео с нами попало в «Тик Ток». Патрульные попросили меня представиться: назвать полное имя и год рождения. Сказали, что так делать нельзя, предупредили, что за нарушение я могу заплатить штраф. Меня сфотографировал человек не по форме и они уехали. Я тогда немного занервничал.

Мать Экрема говорит, что полиция заметила детей на дороге только после того, как появилось видео. Но женщину больше смутило то, что сфотографировать несовершеннолетнего ребенка без присутствия родителей. Полиция с родителями подростка не связывалась и никак не комментировала эту ситуацию.

Поэтому 11 июня 2024 года редакция «Одесской жизни» направила запрос к начальнику патрульно-постовой полиции Одессы, чтобы узнать их мнение на действия ребенка и получить ответ: почему во время полного блэкаута на дорогах нет регулировщика?

При содействии Февзи Мамутова ректор ОГУВД пригласил Экрема с друзьями на экскурсию в университет, чтобы разрушить стереотипы о «злых полицейских». Также университет планирует обучать будущих полицейских помогать людям не бояться проявлять инициативу и нести за это ответственность. Вот так детская «игрушка» делает наш мир лучше.

Вопрос к юристу

Отвечает главный юрист Одесского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Николай Крутий:

— Полиция может фотографировать ребенка без присутствия родителей?

— Специальных норм, регулирующих вопросы съемки и использования фото детей, законы Украины не имеют. Но, фото— и видеосъемка считается одним из видов обработки персональных данных. Поэтому должна осуществляться с согласия человека (статья 307 Гражданского кодекса Украины) за определенными исключениями. Ребенок может быть снят только с согласия родителей. Также, согласно статье 10 Закона Украины «Об охране детства», разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается. Но для подтверждения факта совершения правонарушения и в частности для привлечения родителей ребенка к ответственности, работники полиции могут осуществлять фотофиксацию.

— Правда, что регулировать дорожное движение могут граждане с 18 лет?

Регуляция дорожного движения и осуществления контроля за соблюдением Правил дорожного движения его участниками и за правомерностью эксплуатации транспортных средств является полномочием полиции (п.11 ч.1 ст. 23 Закона Украины «О Национальной полиции»). К регулировщику приравниваются также работники военной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, которые имеют соответствующее удостоверение, атрибуты и одежду (п. 1.10 «Правил дорожного движения»). Регулирование дорожного движения другим лицом, тем более несовершеннолетним, будет считаться правонарушением.