Как сообщил председатель Одесского астрономического общества Михаил Рябов, первый парад начнется 21 января и будет продолжаться семь-десять дней. В вечернее время, если небо будет безоблачным, люди смогут наблюдать как минимум четыре планеты, вытянутые в дугу – Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн.

«Для того, чтобы увидеть эту красоту своими глазами, достаточно будет выйти на улицу и посмотреть на звездное небо в восточном направлении. Делать это можно сразу после захода солнца, если не будет облаков. В последний день февраля к ним присоединится Меркурий. В так называемом параде примут участие и Уран с Нептуном, но их невооруженным взглядом не увидишь, тут нужно идтив обсерваторию и смотреть в телескоп», – пояснил ученый.

При этом он добавил, что с точки зрения науки парад планет никак не влияет на жизнь людей.

«Реально влияет Солнце с его вспышками, когда у человека голова становится чугунной, Луна влияет с ее приливами, а более отдаленные планеты – нет», – подчеркнул Михаил Рябов.

А вот астрологи и эзотерики, напротив, убеждены: парад планет имеет особое значение и оказывает влияние на тонкие энергии Земли и всего человечества.

По словам астропсихолога Светланы Булановой, это время, когда люди могут прислушиваться к своему внутреннему голосу и работать над своим духовным развитием.

«Парад планет способен оказывать влияние на личную жизнь, вызывая важные события, или изменения в судьбе человека. Это может быть временем завершения старых циклов и начала новых. Для знающих людей это возможность совершенствоваться в духовных практиках, медитациях и саморазвитии», – говорит она.

Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Источник: Думская