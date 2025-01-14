По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 14 января, будут небольшие магнитные волнения с К-индексом 2, не способные влиять на самочувствие людей.

Согласно прогнозам исследовательского центра Meteoagent, магнитные бури в январе стоит ждать:

16-20 января: слабая магнитная буря с К-индексом 3, однако 16 января стоит ожидать среднюю магнитную бурю с К-индексом 4;

21-30 января: слабая магнитная буря с К-индексом 2;

31 января: сильная магнитная буря с К-индексом 5.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. Полезно также проводить время на свежем воздухе и пить достаточное количество воды.