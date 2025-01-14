Як повідомив голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов, перший парад розпочнеться 21 січня і триватиме сім-десять днів. Увечері, якщо небо буде безхмарним, люди зможуть спостерігати щонайменше чотири планети, витягнуті в дугу – Марс, Юпітер, Венеру та Сатурн.

Для того, щоб побачити цю красу на власні очі, достатньо буде вийти на вулицю та подивитися на зоряне небо у східному напрямку. Робити це можна відразу після заходу сонця, якщо не буде хмар. В останній день лютого до них приєднається Меркурій. У так званому параді візьмуть участь і Уран з Нептуном, але їх неозброєним поглядом не побачиш, тут треба йти в обсерваторію і дивитися в телескоп», – пояснив вчений.

При цьому він додав, що з точки зору науки парад планет не впливає на життя людей.

«Реально впливає Сонце з його спалахами, коли в людини голова стає чавунною, Місяць впливає з його припливами, а більш віддалені планети – ні», – наголосив Михайло Рябов.

А ось астрологи та езотерики, навпаки, переконані: парад планет має особливе значення і впливає на тонкі енергії Землі та всього людства.

За словами астропсихолога Світлани Буланової, це час, коли люди можуть прислухатися до свого внутрішнього голосу та працювати над своїм духовним розвитком.

«Парад планет здатний впливати на особисте життя, викликаючи важливі події, або зміни у долі людини. Це може бути часом завершення старих циклів та початку нових. Для знаючих людей це можливість удосконалюватись у духовних практиках, медитаціях та саморозвитку», – каже вона.

Парад планет – це астрономічне явище, при якому деяка кількість планет Сонячної системи виявляється «на одній прямій» від Сонця з розкидом у 20-30 градусів. При цьому вони знаходяться більш менш близькими одна до одної на небесній сфері.

Джерело: Думська