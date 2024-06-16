Памятники Екатерине II и Суворову хотят переплавить на монеты

Памятники Екатерине II и Суворову хотят переплавить на монеты

Общественная организация Veterans HUB ODESA объявила конкурс на лучший макет и дизайн коина, который можно было бы создать, переплавив на металл демонтированные памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, хранящиеся в Одесском национальном художественном музее.

Об этом сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

«В последнее время в Veterans HUB ODESA поступают многочисленные обращения от одесситов, которые сейчас защищают нашу Свободу и Независимость в составе Сил обороны.
Побратимы и посестры предлагают сделать из российских новодельных фигур кетрин цвай и суворова, которые непонятно на каких основаниях хранятся в Художественном музее на Софиевской, потому что не имеют ни художественной, ни исторической ценности… Так вот предлагают сделать из бронзы кремлевских маркеров памятные коины как символ будущей Победы над оккупантом и как память о нашей совместной борьбе»,

– написал он на своей странице в Facebook.

Читайте также: Деколонизация в Измаиле: еще один памятник присоединился к Суворову

В итоге Гуцалюк вместе с основателем и руководителем Veterans HUB ODESA Александром Голопотелюком решили объявить конкурс на лучший макет и дизайн такого коина.

«Обращаемся к геральдистам, одесским дизайнерам, художникам и просто неравнодушным, кому это интересно. Следующим этапом будем искать средства на изготовление этих коинов»,

– добавил руководитель отдела Институра нацпамяти.

По его словам, такой коин должен получить каждый одессит-воин и одессит-волонтер.

Вас также может заинтересовать: Снос и установка новых: какие памятники могут появиться и исчезнуть в Одессе

Стоит отметить, что речь идет именно о скульптуре Екатерины II, а не о статуях фаворитов Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова, которые хранятся в фондах музея как представляющие собой музейную ценность. Статуя Екатерины II, равно как и скульптура фельдмаршала Суворова такой ценности не имеет, поскольку оба этих памятника являются «новоделами».

Напомним, памятники Екатерине II и Суворову в Одессе демонтировали в ночь на 29 декабря 2022 года.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua