Памятники Екатерине II и Суворову хотят переплавить на монеты

Об этом сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

«В последнее время в Veterans HUB ODESA поступают многочисленные обращения от одесситов, которые сейчас защищают нашу Свободу и Независимость в составе Сил обороны.

Побратимы и посестры предлагают сделать из российских новодельных фигур кетрин цвай и суворова, которые непонятно на каких основаниях хранятся в Художественном музее на Софиевской, потому что не имеют ни художественной, ни исторической ценности… Так вот предлагают сделать из бронзы кремлевских маркеров памятные коины как символ будущей Победы над оккупантом и как память о нашей совместной борьбе»,

– написал он на своей странице в Facebook.

В итоге Гуцалюк вместе с основателем и руководителем Veterans HUB ODESA Александром Голопотелюком решили объявить конкурс на лучший макет и дизайн такого коина.

«Обращаемся к геральдистам, одесским дизайнерам, художникам и просто неравнодушным, кому это интересно. Следующим этапом будем искать средства на изготовление этих коинов»,

– добавил руководитель отдела Институра нацпамяти.

По его словам, такой коин должен получить каждый одессит-воин и одессит-волонтер.

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Стоит отметить, что речь идет именно о скульптуре Екатерины II, а не о статуях фаворитов Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова, которые хранятся в фондах музея как представляющие собой музейную ценность. Статуя Екатерины II, равно как и скульптура фельдмаршала Суворова такой ценности не имеет, поскольку оба этих памятника являются «новоделами».

Напомним, памятники Екатерине II и Суворову в Одессе демонтировали в ночь на 29 декабря 2022 года.