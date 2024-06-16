Пам’ятники Катерині II та Суворову хочуть переплавити на монети

Про це повідомив керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

«Останнім часом до Veterans HUB ODESA надходять численні звернення від одеситів, які нині боронять нашу Свободу та Незалежність у складі Сил оборони.

Побратими та посестри пропонують зробити з російських новоробних постатей кетрін цвай та суворова, які не зрозуміло на яких підставах зберігаються у Художньому музеї на Софіївській, бо не мають ні художньої, ні історичної цінності… Так ось пропонують зробити з бронзи кремлівських маркерів пам’ятні коїни як символ майбутньої Перемоги над окупантом та як пам’ять про нашу спільну боротьбу»,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

У підсумку Гуцалюк разом із засновником та керівником Veterans HUB ODESA Олександром Голопотелюком вирішили оголосити конкурс на найкращий макет та дизайн такого коїна.

«Звертаємось до геральдистів, одеських дизайнерів, художників і просто небайдужих, кому це є цікавим. Наступним етапом будемо шукати кошти на виготовлення цих коїнів»,

– додав керівник відділу Інституру нацпам’яті.

За його словами, такий коїн має отримати кожен одесит-воїн та одесит-волонтер.

Варто зазначити, що йдеться саме про скульптурі Катерини II, а не про статуї фаворитів Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна і Платона Зубова, які зберігаються у фондах музею як музейні цінності. Статуя Катерини II, так само як і скульптура фельдмаршала Суворова такої цінності не має, оскільки обидві ці пам’ятки є «новоділами».

Нагадаємо, пам’ятники Катерині II та Суворову в Одесі демонтували у ніч проти 29 грудня 2022 року.