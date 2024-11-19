Как живут одесситы через тысячу дней российского полномасштабного вторжения – опрос (видео)

По словам волонтера одного из фондов, их жизнь изменилась лишь в том, что они «масштабировались в помощи военным».

Еще одна из опрошенных, переселенка из Херсонской области, ответила, что для нее все изменилось в худшую сторону, поскольку «у нас там очень тяжелые обстоятельства».

Помимо этого, одесситы отметили, что за время этой войны для них все изменилось далеко не в лучшую сторону и в основном они живут сейчас одним днем, поскольку планировать свою дальнейшую жизнь стало сложно. Некоторые из опрошенных даже отметили, что «с каждым днем все хуже и хуже», так как начали стремительно расти цены, которые многим ударили по карману.

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А отвечая на вопрос о том, сколько будет продолжаться война, одесситы и гости нашего города заявили о своем желании «чтобы скорее это все закончилось».

«Есть люди, которые говорят, что активная фаза закончится в этом году, но я не вижу никаких таких действий», – признался один из опрошенных.

Кроме того, прозвучало предположение, что окончания войны следует ждать примерно года через три – к 2027-му году, а также, что для полной победы Украине просто необходима помощь от западных партнеров, а сама она вряд ли справится.

Больше подробностей смотрите в нашем видео на YouTube-канале «Одесская жизнь».

А еще мы вспомнили, что пришлось пережить одесситам за тысячу дней войны.