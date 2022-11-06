За двойным забором и в черной пленке: как сейчас выглядит памятник Екатерине ІІ (фото)

Городские власти Одессы приняли решение спрятать памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ) от людских глаз. Его обнесли высоким сплошным забором, а фигуру императрицы закрыли пленкой.

Об этом передает корреспондент «Одесской Жизни» с Екатерининской площади.

С утра монумент обнесли первым рядом забора. А днем установили второй ряд и закрепили черную пленку на фигуре Екатерины Второй.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поддержит демонтаж памятника. Перед этим онлайн-опрос среди одесситов показал, что более половины его участников за то, чтобы убрать монумент с Екатерининской площади.

Ранее монумент много раз разукрашивали, оставляли на нем надписи и даже переодевали в костюм палача.

Так часть одесситов выражала протест против того, что в самом центре Одессы стоит памятник исторической персоне, которую они считают виновной в уничтожении Запорожской Сечи, с которой связывали зачатки украинской государственности, закрепачивании украинских селян и запрете украинского языка.

Потому активисты требуют памятник демонтировать. Ранее в городе провели опрос на сайте городского совета о дальнейшей судьбе памятника и большинство одесситов высказались за то, что ему не место Екатерининской площади.

Также наличие памятника российской императрице используют как маркер «русского мира» российские захватчики. Они заявляют, что наличие монумента демонстрирует принадлежность города к россии, что дает им оправдание к его захвату.

Окончательное решение о демонтаже должны принять депутаты Одесского горсовета. Ближайшее его заседание пройдет 30 ноября.

Подробнее о том, какие споры в Одессе возникли о судьбе памятника, читайте в публикации: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.