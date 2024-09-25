Одеська влада спробує сховати пам’ятник Пушкіну, щоб не зносити, – ЗМІ

Про це пише видання «Думська» із посиланням на відповідне рішення виконкому.

Проте, судячи з тексту документа, до реального початку дії ще дуже далеко. Справа в тому, що УКБ хочуть зробити «замовником проектування демонтажу (перенесення, вилучення) пам’яток», які підпадають під закон про декомунізацію.

До рішення додається список з 19 об’єктів, яких необхідно позбутися. І першим йде бюст Максиму Горькому у парку Марка Твена, який і так вже прибрали понад тиждень тому без тривалих процедур узгодження.

У списку присутні і пам’ятники Пушкіну, що стали скандальними, на Приморському бульварі і на однойменній вулиці. У той же час, як повідомило джерело в міськраді, поспішати з пам’ятником Пушкіну біля мерії, не стануть: його закриють парканом, як колись Катерину, і будуть розбиратися, як демонтувати.

Ще одне джерело в одеській мерії вважає, що вся ця процедура спрямована виключно «на замилювання очей», оскільки за законом вона не потрібна.

«Натомість, якщо виконком не підтримає це питання, Труханов зможе сказати, що зробив усе, що міг, але, на жаль… Навіть якщо виконком призначить УКБ замовником проектування, міськрада повинна буде виділити на це гроші, а потім управління – оголосити тендер. І тут знову відкривається вікно можливостей: чи грошей не виділять, чи підрядника не зможуть знайти. І питання триватиме довго і нудно, у чому, судячи з усього, і зацікавлена ​​наша влада», – цитує слова джерела «Думська».

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що пам’ятник Пушкіну в Одесі знесуть найближчим часом – розпорядження про демонтаж вже підписано, і всі листи розіслані.

«Одеське життя» поцікавилося, що думають одесити про знесення пам’ятника Пушкіну: