В Одесской мэрии рассказали о судьбе памятника Екатерине ІІ и что будет на его месте (видео)

С Екатерининской площади памятник «Основателям Одессы» демонтируют и перенесут. На его месте, скорее всего, установят фонтан.

Об этом в эфире Всеукраинского марафона новостей рассказал заместитель городского головы Одессы Олег Брындак.

Проект решение о демонтаже монумента депутаты Одесского горсовета рассмотрят на своей сессии 30 ноября. На его месте, по словам вице-мэра, может быть восстановлен фонтан.

Еще он рассказал, что в Одессе активно избавляются от имперского прошлого. Например, будет переименовано более сотни улиц.

Город будет избавляться и от других памятников-маркеров «русского мира». Например от памятника Суворову. Но делать это будут, как и в случае с памятником Екатерине Второй, по законной процедуре, через общественные слушания и с учетом мнения одесситов.

«Памятник Екатерине очень знаковый. А знаковый, потому что, к сожалению, у очень многих одесситов он ассоциируется не с российской империей, не с захватом территорий, не с агрессией, аналогичной происходящему сейчас, а с основанием города. Это, к сожалению, тот стереотип, который царит у многих одесситов, которые, откровенно скажем, не очень интересовались историей своего города. На самом деле никакого отношения к основанию города Екатерина не имеет. Известный всем рескрипт о строительстве порта в городе Хаджибей воспринимается почему-то как основание города», — рассказал Олег Брындак.

Вице-мер также отметил, что придется провести большую работу по объяснению настоящей роли российской императрицы, во времена правления которой территория нынешней Одессы, по сути, также была аннексирована российской империей, как сейчас это пытается сделать российская федерация.



Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что лично он будет голосовать «За» демонтаж памятника Екатерине Второй и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, идею создания которого вынашивает мэр.