Новости Одессы и Одесской области

Снос памятника Екатерине ІІ: исполком одобрил, дело за депутатами горсовета

Снос памятника Екатерине ІІ: исполком одобрил, дело за депутатами горсовета

Исполнительный комитет Одесского городского совета согласовал демонтаж памятника «Основателям Одессы» на Екатерининской площади и его перенос в другое место.

Об этом стало известно по результатам заседания исполкома одесской мэрии.

Но окончательно решение должны принять депутаты Одесского городского совета. Ближайшая его сессия пройдет 30 ноября.

Если сессия одобрит демонтаж монумента, его передадут на хранение коммунальному предприятию, которое отвечает за благоустройство одесских кладбищ – КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания».

Речь идет именно о фигуре самой императрицы.

В дальнейшем монумент должен попасть в «Парк Империи», который хотят обустроить в парке Савицкого.

Другие фигуры скульптурной композиции – «фавориты», будут храниться в музее личных коллекций им. Блещунова (именно там они находятся на учете). Эти фигуры представляют историко-художественную ценность, в отличии от самой Екатерины, фигура которой новодел.

Демонтажем всех пяти скульптур будет заниматься департамент городского хозяйства.

При этом Управление капитального строительства Одесского муниципалитета должно заказать проект благоустройства Савицкого парка с обустройством так называемого «Парка империи».

Читайте также: Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить