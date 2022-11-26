Снос памятника Екатерине ІІ: исполком одобрил, дело за депутатами горсовета

Исполнительный комитет Одесского городского совета согласовал демонтаж памятника «Основателям Одессы» на Екатерининской площади и его перенос в другое место.

Об этом стало известно по результатам заседания исполкома одесской мэрии.

Но окончательно решение должны принять депутаты Одесского городского совета. Ближайшая его сессия пройдет 30 ноября.

Если сессия одобрит демонтаж монумента, его передадут на хранение коммунальному предприятию, которое отвечает за благоустройство одесских кладбищ – КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания».

Речь идет именно о фигуре самой императрицы.

В дальнейшем монумент должен попасть в «Парк Империи», который хотят обустроить в парке Савицкого.

Другие фигуры скульптурной композиции – «фавориты», будут храниться в музее личных коллекций им. Блещунова (именно там они находятся на учете). Эти фигуры представляют историко-художественную ценность, в отличии от самой Екатерины, фигура которой новодел.

Демонтажем всех пяти скульптур будет заниматься департамент городского хозяйства.

При этом Управление капитального строительства Одесского муниципалитета должно заказать проект благоустройства Савицкого парка с обустройством так называемого «Парка империи».

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