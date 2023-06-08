Новости Одессы и Одесской области

В Одессу эвакуировали несколько десятков животных из Херсонской области (фото)

В Одессу эвакуировали несколько десятков животных из Херсонской области (фото)

Волонтеры эвакуировали из подтопленного подрывом Каховской ГЭС Херсона в Одессу более 60 животных. Кошек и собак ночью на лодках спасали из воды, снимали с крыш и вывозили машинами из-под обстрелов. Об этом сообщили волонтеры Animal SOS Одесса на своей странице в фейсбуке.

В день трагедии 6 июня 2023 года зоозащитники вместе с горожанами выехали в Херсон, чтобы эвакуировать пострадавших собак и кошек.

В колонне было 10 авто. Участие в эвакуации также приняли КП «Муниципальный центр экологической безопасности» и общественная организация «Закон природы».

эвакуация

Удалось спасти около 60 животных, из них 47 собак и 13 кошек.

Эвакуация длилась около трех часов. Одесситы возвращались домой ночью, с выключенными фарами во избежание артобстрела.

Спасенных животных разместили в Центре адопции на 411-батарее.

Пока значительная часть эвакуированных четырехлапых нашла новых хозяев среди неравнодушных жителей Одессы.

эвакуация

Как рассказала глава ОО «AnimalSOS Odesa» Виктория Корпусова, решение спасать животных было спонтанным и людей собирали хаотично:

Мы не понимали, что мы там встретим и что там будет. В общем, мы забирали животных, которых уже херсонские девушки вывезли из того района, который затоплен. И подъезжали к районам, где затоплены, и где люди приносили, потому что до тех пределов уже военные не пускали. Сейчас девушки на лодках, которые им подарили, плавают и с крыш снимают кошек. И, где могут спасти собак, тоже забирают.

Остальные отвезут в приют «Ковчег» (ул. Наливная, 11).

животные

Ситуация в Херсоне остается очень сложной. В городе много пострадавших животных, поэтому одесситы планируют вернуться туда за помощью.

Помощь животным можно приносить с 9.00 до 17.00 в волонтерский штаб на территории школы № 33 (улица Комарова, 8).

эвакуация

Напомним, куда нести в Одессе помощь для эвакуированных из Херсона.

Читайте также: как помочь пострадавшим от подрыва ГЭС херсонцам.

О хронологии подрыва дамбы и возможных последствиях читайте здесь.

Фото: телеграмм-каналы Херсонщины, ОО «AnimalSOS Odesa»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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