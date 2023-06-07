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Херсонская область: Люди на крышах затопленных домов ждут помощи (фото, видео)

Херсонская область: Люди на крышах затопленных домов ждут помощи (фото, видео)

Села и города левого берега (тот, что до сих пор оккупирован россией) Херсонщины затоплены. Некоторые из них полностью ушли под воду. А вода продолжает прибывать. Люди провели ночь на крышах домов. Эвакуации оккупанты не проводят и вообще никакой помощи пострадавшим не оказывают.

В населенных пунктах Голопристанской громады вода продолжает прибывать. И ее уровень в некоторых районах достиг 3,5 метра, сообщают местные Телеграм-каналы.

Полностью затоплены села Кардашинка и Коханы. Также вода продолжает прибывать в Голую Пристань. Восточная часть города уже полностью под водой. В центральной части города уровень воды достигает 1,5 метра.

чат

Місцеві Телеграм-канали. Самопорятунок.

Местные жители самостоятельно пытаются эвакуироваться на лодках в безопасные места. Часть жителей ждут спад воды.

олешки

Олешки. Ніч на даху.

Критическая ситуация в Олешках – затоплен и город, и его окрестности.

гола пристань

Гола Пристань.

Оккупанты бросили на произвол судьбы жителей и эвакуацию не планируют.

херсон

Херсон.

Уровень воды продолжает подниматься. В ближайшие сутки ожидают поднятия еще на 1 метр.

По сообщению военных, многие люди эту ночь провели на крышах своих домов. Они остались без еды и воды. Среди них много семей с детьми и пожилых людей. Все они ждут помощи или спада воды.

карта

Карта затоплень.

По заявлению оккупационных властей, семь человек считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся от 22 до 40 тысяч человек. Некоторые села ушли под воду.

Больше всего от затопления пострадали Голая Пристань, Олешки, Солонцы, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагеря.

Также из-за затопления начали разрушаться дома.

На правом берегу Херсонской области ситуация выглядит лучше — в Херсоне много волонтеров, которые помогают эвакуировать жителей на безопасные территории.

Напомним, вчера, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло затопление Херсонской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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