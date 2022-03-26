Одесской Музкомедии – 75: театральный юбилей на военном положении

Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного (ОАТМК) отмечает 75-й юбилей! Ах, как готовился к нему весь коллектив! Как ждали этого дня! День наступил, но опаленный войной…

На фасаде театра сегодня значится: «До зустрічі після перемоги!». Театр, конечно, не работает. И все же сотрудники Музкомедии решили собраться на свой праздник, пусть даже это получилась встреча с примесью военной горечи…

На сцене – все сотрудники театра. Выстроились те, кто сейчас свободен: кто-то в Теробороне города, кто-то занимается волонтерской работой.

Директор-художественный руководитель ОАТМК, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько обратилась к коллективу просто и трогательно:

– Я рада вас видеть!..

Слезы, теплые слова и листы со словами благодарности – всем членам коллектива.

«Мы не могли представить, что через 75 лет снова будем стараться сохранить свои разбитые войной и болью сердца… Но, глядя в лицо гениальных предшественников, прославивших наш театр, мы уверены, что музыка, творчество и талант спасли их и обязательно спасут всех нас! Верим в Победу и нашу скорую встречу! С днем рождения, ТЕАТР, который может все!», – такими словами предварен давний-давний ролик, который специально оцифровали к юбилею нашей Музкомедии.

Сегодня этот ролик – как талисман театра. Молодой Водяной, красавица Дембская… Солнечные голоса на фоне солнечной мирной Одессы…

Заслуженный артист Украины Владимир Кондратьев исполнил песню «Повернись!». Песня звучит как молитва, она полнится верой и надеждой. Владимир написал ее в первые дни войны, когда пожелание «вернись» стало лейтмотивом и главной надеждой нашей жизни на военном положении.

Сегодня многие коллективы тепло поздравили театр с юбилеем. Пожелания разные, а суть одна: скорейшей победы и мирного неба над Украиной.

С юбилеем, Театр, который может все! Мы верим в нашу победу, и мечтаем о скорейшей встрече в полнящемся овациями зрительном зале Одесской Музкомедии! Вы ведь так умеете дарить людям радость и надежду!

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Фото Бориса Бухмана