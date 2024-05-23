Чи відкриють в Одесі пішохідний центр цього літа?

На думку депутата міськради, голови транспортної комісії Петра Обухова, дана ініціатива цього літа не має сенсу через малу кількість пішоходів.

«У 2021 році пішоходів було дуже багато, було незручно пересуватися тротуарами, їх не вистачало, вони були завузькі. І тому це мало сенс. Ресторани розширювали свої літні майданчики та вони могли займати більше місця. Це було прикольно, але це працює тільки коли є багато людей»

– вважає депутат.

За його словами, через війну пішохідна ділянка може залишитися порожньою, що дискредитує саму ідею. Крім того, для того, щоб її відкрити, потрібно залучити працівників патрульної поліції та співробітників муніципальної варти.

Нагадаємо, вперше центральна частина Одеси стала на вихідні та святкові дні пішохідною зоною 4 червня 2021 року. Тоді рух транспорту заборонили шістьма центральними вулицями та двома провулками. Розширена ділянка досягала 52 гектарів та об’єднала відокремлені пішохідні зони в один маршрут.

Після початку повномасштабного вторгнення пішохідну зону в Одесі</ a> більше не відкривали.