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Отключения света в Одесской области стали более продолжительными – что говорят в ДТЭК?

Отключения света в Одесской области стали более продолжительными – что говорят в ДТЭК?

После вчерашних вражеских атак на энергообъекты энергетической инфраструктуры нашей страны значительно снизились лимиты электроэнергии из-за уменьшения производства генерации. И поэтому продолжительность отключений света в Одессе и области была больше, чем 9 февраля.

Об этом сообщают в компании ДТЭК Одесские электросети, подводя итоги второго дня действия новых графиков отключений.

В то же время, по информации энергетиков, по итогам второго дня удалось обеспечить электричеством 100% домов светом в гарантированные часы («белая зона» на графиках).

В Одессе и Одесском районе свет был в среднем 18 часов в сутки. Жители Одесской области находились со светом в среднем 17 часов в сутки.

При этом в ДТЭК отметили, что по итогам обратной связи с клиентами и наличия возможностей энергосистемы на следующей неделе графики могут быть пересмотрены.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Одессе и Одесской области продолжают отключать свет по графикам.

Новые графики отключений света начали действовать в Одессе с 9 февраля. Теперь все потребители разделены на 6 групп отключений с тем чтобы, как отмечают в ДТЭК, «обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области».

Как сообщалось, из-за вчерашней массированной ракетной атаки НЭК Укрэнерго отменил график проведения измерений фактического потребления электроэнергии, согласно которому в Одессе и Одесской области не должны были отключать свет в течение суток 20 февраля.

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Фото с Facebook-страницы ДТЭК Одесские электросети

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Редакция ПРОФИЛЬ

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