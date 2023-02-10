Счастливый день без отключений света в Одессе отменяется?

Национальный оператор «Укрэнерго» отменил ранее обнародованный график проведения измерений фактического потребления электроэнергии, согласно которому в Одессе и Одесской области не должны были отключать свет в течение суток.

Как пояснили в пресс-службе компании, причиной стал сегодняшний массированный ракетный обстрел российских агрессоров и, соответственно, значительный дефицит в энергосистеме.

«Сегодня энергосистема Украины пережила 14-й массированный ракетный удар и ночью – 16-ю атаку враждебными БПЛА.

Основной целью россии снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. География поражений – восточные, западные и южные регионы Украины»,

– сказано в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области, где продолжаются аварийные отключения. Также сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

«Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен»,

– добавили в «Укрэнерго».

О новом расписании проведения измерений энергопотребления будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром пятницы 10 февраля российские агрессоры решили нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Как сообщалось ранее, в НЭК «Укрэнерго» опубликовали график «дней без отключений». Для Одессы таким счастливым днем должен был стать понедельник 20 февраля.

А с четверга, 9 февраля, в Одессе начали действовать в тестовом режиме обновленные графики отключений света. Отныне все потребители разделены на 6 групп отключений с тем чтобы обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области.

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