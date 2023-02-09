Отключения света в Одессе: опубликованы новые графики

К вечеру четверга, 9 февраля 2023 года, компания ДТЭК Одесские электросети, как и было обещано ранее, обнародовала новые тестовые графики отключений света.

По информации энергетиков, в Одесской области продолжаются работы НЭК Укрэнерго по восстановлению поврежденных объектов энергетики.

«При помощи энергетиков ДТЭК часть ремонтов по восстановлению сетей уже выполнена. Благодаря этому ДТЭК Одесские электросети публикует графики электроснабжения жителей Одесской области. Первые несколько дней графики будут работать в тестовом режиме, продлится проверка рабочего состояния энергосистемы. Потому возможны неточности в работе графиков.

Просим набраться выдержки и отнестись с пониманием ситуации. Энергетики и местные власти делают все необходимое, чтобы ситуация стабилизировалась и в Одессе и Одесском районе со следующей недели заработали четкие и понятные графики отключений»,

– говорится в сообщении.

Обновленные графики в соответствии с текущей ситуацией выглядят так:

Белый цвет на графике: свет есть. Периоды, когда планируется включение света;

свет есть. Периоды, когда планируется включение света; Серый цвет на графике: света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить аварии;

света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить аварии; Светло-серый цвет на графике: возможны включения. Периоды, когда свет будет подаваться, если будет снижаться дефицит электроэнергии и нагрузка на электросети. В эти периоды энергетики советуют не пользоваться лифтами.

Также отныне все потребители разделены на 6 групп отключений. Как отмечают в ДТЭК, это необходимо для того, чтобы обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области.

Ознакомиться с новыми графиками можно на сайте ДТЭК. Но отметим, что нагрузка на сайт сейчас очень большая, и поэтому он работает медленно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе начали тестировать графики отключений света.

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