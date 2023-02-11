Отключения света в Одессе: как дела 11 февраля?

Сегодня, в субботу, 11 февраля 2023 года, в Одессе и Одесскогй области продолжают отключать свет по графикам. Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.

Напомним, обновленные графики начали действовать в тестовом режиме с 9 февраля. Их ввели с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК Укрэнерго.

«Первые несколько дней графики будут работать в тестовом режиме, продлится проверка рабочего состояния энергосистемы. Потому возможны неточности в работе графиков»,

— предупреждают энергетики.

Как сообщалось, что отныне все потребители разделены на 6 групп отключений с тем чтобы обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области.

Также напомним, что НЭК Укрэнерго» отменил ранее обнародованный график проведения измерений фактического потребления электроэнергии, согласно которому в Одессе и Одесской области не должны были отключать свет в течение суток.