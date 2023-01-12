Отключения света в Одессе: несоблюдением графиков займется СБУ

За справедливостью распределения электроэнергии в Одессе теперь будет следить Служба безопасности Украины. Такое поручение дал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сообщает «7 канал Одесса».

Также стало известно, что сегодня, в четверг, 12 января 2023 года, Одессу посетил министр энергетики Украины Герман Галущенко с тем, чтобы проинспектировать работу компании ДТЭК «Одесские электросети».

Сообщается, что всего от жителей Одесской области в главный офис ДТЭК в Киеве поступило 540 обращений. Все они уже обработаны.

Кроме того, Герман Галущенко наградил семерых энергетиков президентскими и министерскими медалями и званиями. Эти люди работали в Херсоне, Донецкой, Киевской и Одесской областях, где вели восстановительные работы в местах попадания российских ракет и дронов.

Ранее в ДТЭК «Одесские электросети» объяснили, почему в Одессе стали чаще отключать свет.

Напомним, после Рождества в Одесском регионе возобновились отключения электричества по графикам. Тогда областные власти заверили, что они будут строго соблюдаться.

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