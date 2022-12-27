Нет света в Одессе: как готовить, греться и быть на связи (лайфхаки)

Угроза обстрелов объектов энергетики российскими террористами остается высокой. Мы в любой момент можем остаться без сета. “Одесская Жизнь” собрала лайфхаки, как жить в условиях блэкаута.

Сейчас мы переживаем безмерно трудные времена: полномасштабная война в стране, инфляция, безработица, разрушенная инфраструктура и как следствие – отсутствие электричества, воды, отопления и связи. Но, не смотря ни на что, украинцы показывают всему миру свою беспрецедентную стойкость, продолжают работать, творить, жить полноценной жизнью. Это своего рода – вызов, проверка на прочность.

В соцсетях появился популярный мем: “Мы без света, но и без вас”, люди делятся различными лайфаками, приспосабливаются к новым условиям существования.

Если жизнь в селе облегчается наличие печи, дров и газового баллона, то в городе не все так просто. Не каждый может позволить себе приобрести генератор, обеспечивающий электроэнергию, старлинк для интернета и прочие дорогие девайсы.

Но не были бы мы одесситами, если бы даже в таких условиях не нашли бы выход из положения. Одессе в этом случае очень повезло – способы выживания мы впитали с молоком матери.

Вода, еда, энергия

Чем хорош наш город, так это наличием бюветов. В Одессе постоянно функционируют 16 бюветных комплексов, где можно пополнить запасы питьевой воды. Да, если света нет, многие из них перестаю работать. Но городские власти стараются запитать электричеством именно их в первую очередь.

А погреться, зарядить гаджеты можно в “Пунктах несокрушимости”. Там же можно согреться, выпить горячего кофе/чая, а женщины даже умудряются сушить волосы.

На сайте городского совета была создана интерактивная карта таких пунктов: https://omr.gov.ua/ua/citizens/map-heater/. С их помощью одесситы смогут пережить тяжелое время блэкаута.

Для того, чтобы максимально достойно пережить сегодняшние условия, необходимо запастись едой, которая не портиться. Это – каши, крупы, консервы, снэки, сладкое, сухофрукты. Каждый день мы обязаны употреблять определенное количество калорий. В отсутствии тепла организм расходует больше энергии, чем обычно, поэтому нужно нормально питаться.

Отопление

Отсутствие электроэнергии в городе – это не только когда нет света, но, и что еще хуже — отопления.

В таком случае пейте больше горячего. Держите себя в тепле, даже если выглядите смешно и нелепо. Ноги и шея должны быть утеплены больше всего. Дышать можно через шарф, так воздух становится теплым. Делать физические упражнения, больше передвигаться по дому или по городу. Для обогрева ночью берем в постель пластиковые бутылки с горячей водой, спим в туристических спальниках, используем термобелье.

Окна закрывайте одеялами, для спальни используйте одну комнату. Вместе спать теплее. Храните еду на балконе или в подвале, в холодном месте. Употребляйте горячее – жидкости можно хранить в термосе. Не забудьте укомплектовать аптечку.

Гигиена

В том случае, если у вас нет возможности принимать душ, можно обтираться горячим полотенцем, волосы мыть сухим шампунем.

Связь и интернет

Паурбанк – это вещь, без которой сейчас невозможно обойтись. Лучше всего иметь несколько штук. Для того, чтобы решить проблемы с интернетом, многие переходят на оптоволокно, связь не пропадает даже при отсутствии света. Когда нет мобильной связи с близкими устанавливайте — контакт с помощью раций, но нужно учитывать, что дальность соединения не очень большая – до пяти километров.

Перепишите номера телефонов в блокнот на тот случай, если ваше устройство разрядится: тогда вы сможете набрать своих близких с другого телефона. Для развлечения купите электронную книгу и игровую консоль своему ребенку. Простое радио также скрасит ваши часы и позволит узнать последние новости.

Свет

Для освещения квартиры подойдут фонари, лампы с аккумулятором, светодиодные ленты. Для того, чтобы поддержать энергией необходимые бытовые приборы, например, холодильник, люди придумывают самодельные генераторы, в которые входят мотор, автомобильный аккумулятор и бесперебойник. Хочу заметить, что все это не очень полезная штука, потому что так или иначе приходится использовать горючие вещества, а это в условиях квартиры очень вредно и опасно.

Когда появляется свет, минимизируйте работу электробытовых приборов. Не мчитесь включать сразу стиральную машину, бойлер и все остальное. Помним, чем большим количеством электроприборов мы пользуемся, тем тяжелее идет на сеть нагрузка. Вместо обычных лампочек используем LED-освещение.

Сейчас экономия электроэнергии – это наш вклад в победу над врагом.

Анна ЛИТМАН

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