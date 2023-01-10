Отключения света в Одессе: в ОВА рассказали о нынешней ситуации (видео)

После Рождества в Одесском регионе возобновились отключения электричества по графикам. Областные власти обещают, что они будут строго соблюдаться.

Об этом сообщил директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Антон Шалигайло.

Он рассказал, что обеспечить бесперебойное снабжение электричеством населения на Новый год и Рождество стало возможным благодаря следующим обстоятельствам:

промышленные предприятия и коммерческие учреждения Одесской области откликнулись на призыв областной военной администрации и максимально ограничили потребление электроэнергии в праздничные дни. теплая погода в эти дни способствовала уменьшению нагрузки на сети и использования электричества. Все это позволило обеспечить население электроэнергией без отключений.

Но сейчас, по объективным причинам, в области применяются стабилизационных графиков.

Причины этого такие:

возврат к работе промышленности, что крайне необходимо для экономики и обороноспособности Украины; существенное снижение температурных показателей в стране, что приводит к повышенному потреблению энергоносителей.

При этом Антон Шалигайло отметил, что энергетиками непрерывно ведутся работы по восстановлению последствий причиненного врагом ущерба.

Областной военной администрацией поставлена задача перед ДТЭК Одесские Электросети по безусловному соблюдению графиков отключений для жителей области.



Ранее “Одесская Жизнь” уже сообщала, что после Рождества отключения света в Одессе станут жёстче: вернутся графики.