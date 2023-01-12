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Отключений света в Одессе становится больше: что происходит?

Отключений света в Одессе становится больше: что происходит?

Причина роста числа отключений комплексная – это и разрушения после обстрелов, и похолодание и рост потребления электроэнергии промышленностью.

Так объяснили увеличение количества отключений света в ДТЭК Одесские Электросети.

Энергетики назвали три основные причины, почему они стали отключать свет в Одессе и области чаще:

  1. Энергосистема еще не оправилась от российских террористических атак, из-за чего дефицит электроэнергии остается;
  2. Из-за понижения температуры, клиенты чаще используют обогреватели, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;
  3. Промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

На новогодние праздники им удалось снизить время отключения до минимума. Было тепло, а промышленность отдыхала. Однако в последние дни дефицит мощности растет по всей стране, в частности, и в Одесской области.

Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые «негарантированные часы» (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий.

В так называемой белой зоне – свет должен быть у всех потребителей.

Если у вас нет света в белой зоне, в Одесских Электросетях просят сообщать им об этом оперативно. Вероятно, в таком случае в вашем доме или микрорайоне произошла авария.

В компании в таком случае обещают все оперативно проверить, ликвидировать последствия аварии и как можно скорее вернуть свет.

Посмотреть графики отключений в Одессе и области можно по ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что после Рождества отключения света в Одессе станут жёстче: вернутся графики.

При этом одесские обласные власти отмечали, что графики отключений должны строго соблюдаться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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